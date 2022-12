Immobile commosso: “Sinisa, la sua casa in montagna e il legame con la mia famiglia”

Anche Ciro Immobile ha ricordato Sinisa Mihajlovic dal ritiro in Turchia, concedendosi a Lazio Style. “Sinisa a livello umano è stata una delle persone con le quali ho parlato di più. Purtroppo nell’ultimo periodo abbiamo parlato di più perché stava nella clinica dove io facevo terapia. La mia famiglia è legata con la sua. Ci mancherà sicuramente. Ha una famiglia bella, umile, ragazzi e moglie eccezionali che sono da esempio, non è retorica, potrei raccontare tanti aneddoti. Quando abbiamo giocato con il Bologna mi parlava della sua casa in montagna che mia moglie voleva copiare perché era tanto bella. Ultimamente non era lo stesso, l’ho visto sofferente e mi faceva male al cuore”.

Foto: Twitter lazio