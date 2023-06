Immobile: “Ci sono rimasto male per l’U20”

Ciro Immobile ai canali ufficiali della FIGC ha parlato della sconfitta subita in finale dall’Italia U20 al Mondiale: “Sono rimasto male per la finale, non hanno giocato come in tutto il Mondiale. Potevano giocarsela in maniera diversa, forse erano un po’ tesi, ma purtroppo le finali sono così. Mi è dispiaciuto molto, purtroppo le finali sono così”.

Cambio d’argomento, a Immobile viene chiesto il rapporto con l’altro capitano a Roma, ovvero Lorenzo Pellegrini, ecco le sue parole: “Io e Pellegrini siamo i due capitani delle due squadre della Capitale. C’è enorme rivalità ma anche enorme rispetto: ognuno lotta per portare a casa il risultato per la propria squadra, ma poi quando ci ritroviamo qui parliamo di tutto tranne che di derby. Il rispetto reciproco rimane: essendo capitani dobbiamo dare l’esempio”.

Foto: Instagram Lazio