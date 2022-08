Immobile chiama a raccolta i tifosi della Lazio: “Avanti insieme!”

A meno di una settimana dall’esordio stagionale della Lazio, impegnata domenica sera all’Olimpico contro il Genoa, Ciro Immobile ha condiviso un appello ai tifosi direttamente dal proprio profilo Instagram. L’attaccante ha pubblicato un video, inquadrando prima di tutto i suoi tre figli in campo con la maglia della squadra del cuore. Poi, rivolgendosi ai sostenitori biancocelesti: “Di padre in figlio si tramanda l’amore per la nostra Lazio. Troviamoci tutti insieme all’Olimpico, abbonandoci con i nostri figli, le nostre famiglie e i nostri amici per sostenere, con il nostro amore, la nostra passione e il nostro cuore, la prima squadra della Capitale. Un abbraccio a tutti, noi siamo la Lazio”.

Foto: Twitter Lazio