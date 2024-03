Immobile: “Avremo il piccolo vantaggio dell’andata ma troveremo un ambiente caldo. Pressione dell’appuntamento con la storia? Partite del genere ci danno la carica”

Ad accompagnare il tecnico Maurizio Sarri nella conferenza stampa tenuta alla vigilia dell’ottavo di finale di ritorno di Champions con il Bayern Monaco, c’era anche il capitano della Lazio Ciro Immobile, decisivo nella gara di andata grazie ad un rigore trasformato con freddezza. Le sue dichiarazioni: “Siamo riusciti a fare un bel percorso in Champions League e siamo felici di quello che abbiamo fatto, nonostante la Lazio non sia una squadra che partecipa sempre a questa competizione. Siamo orgogliosi e vogliamo fare bene anche domani. Ringrazio De Ligt per le belle parole nei miei confronti.”

Avete la consapevolezza che la missione è difficile ma non impossibile?

“Dobbiamo avere lo stesso rispetto e timore positivo dell’andata. Avremo il piccolo vantaggio dell’andata ma troveremo un ambiente caldo e lo sappiamo bene. Non dovremo farci influenzare”.

Sentite il peso dell’appuntamento con la storia?

“Questo non deve mai essere un peso ma ti deve dare carica e voglia di vincere, per restare ai massimi livelli

Foto: Twitter S.S. Lazio