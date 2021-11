Immobile arbitro per un giorno. Finisce 7-7 la sfida per beneficenza

Questo pomeriggio al Training Center di Formello è andata in scena l’amichevole “Fratelli tutti”, che ha visto contrapporsi la Squadra del Papa e la World Rom Organization in una sfida benefica. Obiettivo del match, presentato qualche giorno fa in Vaticano, la lotta contro ogni forma di emarginazione o discriminazione.

Partita che ha visto l’attaccante della Lazio, Ciro Immobile, fare da arbitro speciale al match, con la partecipazione anche di Lotito, Sarri e Edy Reja.

