Immobile apre, Luis Alberto chiude: 2-0 Lazio sul Verona

Primo tempo sostanzialmente equilibrato all’Olimpico: l’atteggiamento del Verona non è per nulla remissivo anche se il pallino del gioco è nelle mani della squadra di Sarri. Due i legni colpiti in questa prima frazione di gioco: il palo di Basic e successivamente, al minuto 45, la traversa di Henry. Prima dell’intervallo dà forfait Veloso, il giocatore accusa problemi di respirazione dopo aver ricevuto un colpo all’altezza dello sterno. Nonostante le occasioni, a fine primo tempo il risultato è fermo sullo 0-0. Nella ripresa a sbloccare la partita ci pensa l’asse Milinkovic Savic- Immobile: cross del primo a tagliare tutta l’area di rigore del Verona e colpo di testa del secondo. Lazio in vantaggio al minuto 68. Ad arrotondare il risultato ci pensa Luis Alberto che sigla il 2-0 sull’assist di Zaccagni. La partita termina così, con i 3 punti nelle tasche dei biancocelesti.

Foto: Twitter Lazio