Immobile: “All’andata ci diedero una bella lezione. Ora siamo cresciuti, ce la giocheremo”

Ciro Immobile, attaccante della Lazio, ha parlato nel prepartita del match contro il Napoli.

Queste le sue parole: “Vengo da una settimana di letto, quattro giorni con antibiotico per far passare la febbre ma ora mi sento bene. Siamo pronti per affrontare il Napoli. A Napoli abbiamo avuto una bella lezione, non eravamo mai scesi in campo ma siamo cresciuti e vogliamo fare bella figura davanti al nostro pubblico”.

Ultima partita contro Insigne? “Gli auguro sempre il meglio, comincerà una nuova avventura e andrà bene sicuramente”.

Foto: Twitter Lazio