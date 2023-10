Gli esami strumentali hanno scongiurato una lesione per Ciro Immobile, si tratta di un semplice affaticamento. Vedremo se sarà convocato per la sfida di domenica pomeriggio (ore 15) contro l’Atalanta. Ma in queste ore il favorito per una maglia da titolare è Castellanos, in attesa di una decisione definitiva.

Foto: Instagram Lazio