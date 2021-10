Immobile 159: agganciato Piola nella storia della Lazio

Ciro Immobile, nonostante la beffa finale per la sua Lazio contro l’Atalanta, non può non sorridere. Con il gol segnato oggi contro i bergamaschi è diventato il marcatore più prolifico nella storia biancoceleste eguagliando le 159 reti di Silvio Piola. Un traguardo importantissimo che ha come inizio il 21 agosto del 2016 quando l’attaccante di Torre Annunziata fece il suo primo gol con l’Aquila sul petto proprio contro i bergamaschi. La classifica dei marcatori all time della Lazio vede quindi Piola e Immobile a 159 e Signori al terzo posto con 127.

FOTO: Twitter Lazio