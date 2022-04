Immenso Real Madrid: Siviglia battuto in rimonta, decisivo Benzema nel recupero

Dopo uno dei peggiori primi tempi della stagione, il Real Madrid ha prontamente ricordato cosa voglia dire essere il Real Madrid. I Blancos cambiano completamente volto nella ripresa e, grazie anche alle felici intuizioni di Carlo Ancelotti dalla panchina (devastante l’ingresso di Rodrygo, stoico Nacho), ha ribaltato il Siviglia e vinto 3-2 dopo aver chiuso in svantaggio di due gol la prima frazione (prima sconfitta casalinga del campionato per la compagine dell’ex Lopetegui). Decisiva la rete del solito Benzema al 92′ (proprio Rodrygo e Nacho per il Real, Rakitic e Lamela per il Siviglia). Grazie a questo successo, i Galacticos sono ora a +15 in classifica proprio sugli andalusi e il Barcellona: Liga virtualmente chiusa.

Foto: Twitter Real Madrid