Ilzer: “Non credo che la Lazio ci abbia sottovalutato. Abbiamo portato più giocatori del dovuto. Valuterò domani”

Alla vigilia della sfida di Europa League dell’Olimpico contro la Lazio, il tecnico dello Sturm Graz, Ilzer, ha parlato in conferenza stampa: “Non credo che la Lazio ci abbia sottovalutato. A Graz erano preparati e con una preparazione forte. L’abbiamo affronta nel migliore dei modi. Siamo stati compatti e abbiamo affrontato una Lazio in forma, si è visto degli ultimi risultati. È una squadra eccellente e domani sarà una grande partita. Abbiamo avuto diversi infortunati ultimamente. Abbiamo portato più giocatori del dovuto. Vediamo chi ci sarà domani in campo. Decideremo dopo l’allenamento finale. Dobbiamo essere al massimo della forma”.

Foto: twitter Europa League