Ilzer (all. Sturm Graz): “Espulsione di Lazzari non corretta. Immobile ha provocato tutta la partita”

Intervenuto in conferenza dopo il 2-2 contro la Lazio, Christian Ilzer, allenatore dello Sturm Graz, ha così commentato il pari all’Olimpico: “La partita oggi ha avuto tutte le caratteristiche del calcio europeo. Nel primo tempo la Lazio è stata è più forte, poi siamo usciti anche noi, anche perché eravamo in superiorità numerica. La vittoria oggi era possibile. Potevamo fare di più, ma la prestazione è stata ottima. In alcuni momenti pensavamo di poter vincere”. Poi ha proseguito a parlare dell’arbitraggio: “A mio avviso è stato eccellenze, c’è stato molto dialogo con gli arbitri. L’unica cosa che non è stata corretta l’espulsione di Lazzari, siamo andati oltre lo sport per quanto nervosismo c’era. Immobile ha provocato i nostri giocatori tutta la partita, poteva subire decisioni diverse dall’arbitro. Il nostro giocatore dice che il tocco con Zaccagni è stato fortuito”.

Foto: Instagram Ilzer