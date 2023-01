Ilkhan-Vieira, scambio di prestiti in dirittura tra Sampdoria e Torino

Scambio di centrocampisti in dirittura d’arrivo tra Sampdoria e Torino. Le due società sono a lavoro per lo scambio che vedrà Ronaldo Vieira della Sampdoria passare ai granata, mentre Emirhan İlkhan farà il percorso inverso in direzione Genova. Vieria ha prima rinnovato con la Samp e poi si è chiuso lo scambio di prestiti.

Foto: Twitter Torino