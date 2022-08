ILKHAN, UN PREDESTINATO PER IL CENTROCAMPO DI JURIC

Il Torino è prossimo alla chiusura per il giovane centrocampista. Emirhan Ilkhan, classe 2004, in arrivo dal Besiktas. Come riportano dalla Turchia il club granata pagherà la clausola rescissoria di 4.5 milioni di euro al Besiktas per strappare il baby talento e portarlo in Serie A. Operazione in dirittura d’arrivo in queste ore.

Ilkhan è certamente il futuro del calcio turco, un predestinato, un fenomeno destinato a fare grandi cose. Classe 2004, 18 anni compiuti il 1 giugno, Ilkhan è cresciuto nel Besiktas, club per cui tifa e per cui gioca da quanto è ragazzino.

Dopo un anno nelle giovanili del Florya Spor, nel 2013-14, il difensore ha sempre fatto parte del Besiktas, facendo tutta la trafila nel settore giovanile, fino all’estate 2021, quando il tecnico decide di portarlo in ritiro con la prima squadra e aggregarlo sempre più spesso ai big. Una scelta coraggiosa ma vincente, con Ilkhan che colleziona ben 11 presenze in SuperLig turca, segnando 1 gol. Era nella rosa del Besiktas che ha vinto la Supercoppa di Turchia.

Il giovane impressiona per la capacità di ragionare in campo e di giocare come un veterano, a 17 anni. Di lui, Pjanic, uno dei giocatori più esperti del Besiktas la scorsa stagione, con cui ha giocato al suo fianco alcune volte, dirà: “Ho visto ben pochi ragazzi dare del tu al pallone come Ilkhan. Sembra un veterano a 17 anni. Farà strada sicuramente”.

Non tanto alto, con i suoi 175 cm, Ilkhan ha caratteristiche da mezz’ala, con propensioni offensive, quasi da trequartista. Deduzioni che vengono sorrette dai numeri che ha avuto nel Besiktas giovanile. In 27 partite nel campionato U19 della Turchia ha segnato 11 gol, una media decisamente alta per chi gioca in mezzo al campo. Numeri confermati anche nella Youth League (ovvero la Champions League del campionato Under 19): 7 partite e 3 gol.

A far capire la precocità del ragazzo, è anche la Nazionale turca Under 21, che lo ha già messo in rosa in pianta stabile da alcuni mesi, con Ilkhan che a 18 anni ha già collezionato 2 presenze in Under 21, mentre tanti ragazzi alla sua età sono ancora nell’Under 19. Ma per i talenti, bruciare le tappe è un normale passaggio.

Ilkhan può crescere tantissimo anche a livello tattico. Come detto, può giocare come mezz’ala a centrocampo, ma è anche dotato di un buon passo per fare l’esterno di centrocampo. Starà a Juric e al suo staff lavorare e farlo rendere al massimo.

Il Torino ha potuto osservarlo da vicino anche in alcune amichevoli recenti, ha impressionato contro la Sampdoria, entrando nel secondo tempo e spaccando la partita. La società granata è stata brava ad approfittare di una clausola di rescissione non alta, anzi, appetibile per un affare da 4.5 milioni di euro.

La chiusura è prevista in questi giorni, con il Torino che si assicura un baby fenomeno da consegnare a Juric.

