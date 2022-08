Ilkhan si presenta: “Emozionato di essere al Torino. Juric? Felice di lavorare con lui”

Sul sito ufficiale del Torino, subito dopo il comunicato relativo all’acquisto di Ilkhan, è stata pubblicata la sua prima intervista da calciatore granata: “Torino mi è piaciuta subito tanto e quando ho visto la città sono rimasto stupito. Il Toro lo conoscevo già e lo seguivo. Sono molto contento di essere qua con voi, è la mia prima volta in Italia. Sono molto emozionato di essere qui e spero di fare un buon lavoro. Se conoscevo già alcuni dei miei nuovi compagni? Eh sì, avevo già giocato a Belgrado con Radonjic, lo conoscevo già e spero che andremo molto d’accordo anche qui. Perché ho scelto il Torino? È uno dei migliori club di questo paese, è ben consolidato. La Serie A è davvero difficile, una delle migliori al mondo. Sono un centrocampista box to box, un giocatore che fa sia la fase offensiva che difensiva, mi piace il dribbling. So che mister Juric sa tratte il meglio dai giovani. Posizione preferita? Mezzala o trequartista. Sono molto felice di essere a Torino, sempre forza Toro”.

Foto: Twitter Torino