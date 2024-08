Iling-Junior torna subito in Serie A: va in prestito al Bologna

L’ambientamento di Iling Junior in casa Aston Villa è stato tutt’altro che semplice, al punto che la sua avventura a Birmingham è momentaneamente finita. Nelle ultime ore è stato trovato un accordo per il trasferimento a Bologna in prestito, un’opportunità per ritrova quel minimo di visibilità. Ricordiamo che Iling era entrato, con Barrenechea, nella trattativa che aveva portato Douglas Luiz alla Juventus.

Foto: Instagram Iling Junior