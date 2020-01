Ilicic: “Voglio fare ancora meglio e qui c’è una grande intesa con tutti”

Josip Ilicic, attaccante dell’Atalanta, ha parlato dopo il successo con il Torino ai microfoni di DAZN: “Il gol del 4-0? Ho visto che loro erano mal posizionati e la prima idea è stata di calciare in porta. Succedono questi colpi ed è per questo che è bello il calcio”.

L’esultanza della squadra dopo il 4-0?

“Sono gesti che fanno capire quanto siamo legati. Ma tutti: la nostra squadra e la nostra città”.

L’Atalanta ha fame di mettere in porta ogni pallone.

“Quest’anno stavamo già vincendo qualche partita nel primo tempo e non siamo riusciti a portarla a casa. Dobbiamo chiuderle le partite, non si può sempre vincere 7-0 come oggi ma anche 1-0”.

La gara con la Spal?

“Contro la Spal si è visto che non eravamo al gol ma succedono. Il campionato è lungo, gli obiettivi sono alti”.

Dove può arrivare Ilicic?

“Dove posso arrivare non lo so. Le cifre non le guardo, voglio fare belle cose con questa società”.

