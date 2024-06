Ilicic torna nella Nazionale slovena dopo 3 anni e ritrova anche il gol. Ora gli Europei

Giornata di ricordare per Josip Ilicic, ex asso di Atalanta e Fiorentina, che tornava nella sua Slovenia , dopo 3 anni, ed è andato subito a segno nell’amichevole contro l’Armenia. Al minuto 63′, l’ex Palermo, Fiorentina e Atalanta ha siglato la rete del definitivo 2-1.

L’ultima realizzazione con la Nazionale era datata 11 ottobre 2021, in una sfida contro la Russia valida per le qualificazioni ai Mondiali del 2022 in Qatar.

Un momento magico per Ilicic che è stato convovato anche per gli Europei, dopo i tanti problemi, la depressione, l’addio al calcio, il ritorno, la grande stagione con il maribor, 8 gol e 11 assist in campionato, numeri che gli sono valsi la chiamata. E ora gli Europei.

Foto: twitter Maribor