Ilicic sul futuro: “Ho voglia di giocare. Ma spero di trovare qualcosa in Italia”

Josip Ilicic, dopo aver ricevuto il saluto da parte del Gewiss Stadium in occasione della sfida tra Atalanta e Torino, è intervenuto ai microfoni di Rai Sport. Il calciatore, che ha concluso l’esperienza tra le fila della Dea, ha spiegato ai microfoni di Rai Sport: “Ho vissuto momenti bellissimi, le cose non sono andate come mi aspettavo ma guardo avanti e al futuro ringraziando tutti. Il mio futuro? Sono libero, vediamo, ogni tanto qualche colpo ce l’ho e ho tanta voglia di giocare… Sono pronto a tutto, spero di trovare qualcosa in Italia, è la mia seconda casa. Non dovesse esserci opportunità, vedremo quel che accadrà”.

Foto: Twitter Atalanta