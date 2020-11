Ilicic: “Spero ne usciremo, ho sentito il Covid-19 sulla mia pelle”

Terrore e paura contro un mostro invisibile. Josep Ilicic, oggi, ha ricevuto il premio Gasco come “vero baluardo di speranza nella triste primavera della terra bergamasca, colpita più di altre zone italiane dalla pandemia”. Così l’attaccante dell’Atalanta: “Questo premio non è solo mio, ma di tutta la squadra e di Bergamo. Tutti abbiamo passato dei momenti difficili, non è giusto vivere così. Spero veramente che tutto questo passi, non è giusto per tutte quelle persone che lavorano ventiquattro ore su ventiquattro. Il Covid l’ho sentito anch’io sulla mia pelle.”

Foto: twitter Atalanta