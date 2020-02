Ilicic: “Siamo pronti per il Valencia. Abbiamo capito che la Champions non è la Serie A”

Josip Ilicic, fantasista dell’Atalanta, in vista della gara di Champions contro il Valencia è intervenuto così ai microfoni di Sky Sport: “E’ una competizione che non lascia spazio agli sbagli. Se non sei al 100% non puoi giocare certe partite. Siamo cresciuti tanto, abbiamo capito che non è la Serie A ma una competizione complicata, la più dura di tutte. Siamo pronti, ci siamo conquistati tutto con merito. Non voglio parlare di favoriti, noi o loro. E’ una sfida difficile, si gioca in 180′ minuti. E’ vero che in casa serve un risultato positivo, ma sappiamo che non prendere gol sarà importante. Il Valencia è forte, gioca un calcio diverso dal nostro, più aperto. Sono bravi tecnicamente, servirà mettere tutto quel che sappiamo fare. La Champions è bella da giocare, voglio giocarla sempre, finché ce la farò”, ha chiuso Ilicic.

Foto: Twitter ufficiale Atalanta