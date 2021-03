Ilicic: “Ho pensato di smettere, ora cerco di godermi ogni secondo”

Josip Ilicic ha analizzato i momenti della sua carriera ai microfoni di 24sata.hr,, tornando anche al momento difficile che lo ha quasi spinto lontano dal mondo dello sport: “Nella carriera non va sempre come vuoi. La strada mi ha portato da un’altra parte, ho vissuto e sperimentato molto… una volta stavo seriamente pensando di smettere di giocare perché non ne potevo più, grazie a Dio tutto è stato superato e ora sono dove sono. Tutti questi anni ad alto livello sono la migliore ricompensa per tutti gli sforzi messi nella mia carriera. Ora vedo tutto in modo diverso. Guardate cosa è successo a Sinisa Mihajlovic… Cerco di godermi ogni secondo con la mia famiglia e ogni loro sorriso”.