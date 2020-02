Ilicic e il primo gol in Champions: “Ora l’Atalanta non è più una sorpresa”

Queste le parole di Josip Ilicic, stasera al suo primo gol in Champions League, ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria per 4-1 contro il Valencia: “L’avevamo preparata come sempre. Abbiamo fatto un grandissimo primo tempo senza concedere nulla. Ci spiace per il gol preso ma anche loro hanno creato qualcosa. Non sono la squadra che si è vista oggi. Li abbiamo messi in difficoltà perché abbiamo giocato meglio. Al ritorno sarà un po’ diverso: ho giocato due amichevoli con quel pubblico che spinge molto. Dovremo stare attenti all’inizio perché loro sicuramente partiranno forte. Ma se noi giochiamo come abbiamo fatto oggi li metteremo in difficoltà anche lì. L’Atalanta non è più una sorpresa. Stiamo facendo cose importanti”, ha chiuso Ilicic.

