Ilic: “Vogliamo superare la Juventus prima del derby”

Il centrocampista del Torino, il serbo Ivan Ilic, ha parlato ai microfoni di Dazn prima di sfidare la Cremonese. L’ex Verona debutterà in Serie A con la maglia granata: “Il nostro obiettivo è quello di vincere le partite, sono qui per dare il massimo e aiutare questa squadra. La partita di stasera è molto importante per noi, se vinciamo superiamo la Juventus prima del derby. Speriamo di portare punti a casa“.

Foto: sito ufficiale Torino