Ilic: “Verona è la piazza ideale dove crescere. Sogno di giocare i Mondiali”

Il centrocampista del Verona, Ivan Ilic, ha parlato a La Gazzetta dello Sport sul campionato dell’Hellas e sugli obiettivi personali da raggiungere.

Queste le sue parole: “Verona è la piazza ideale per crescere. E posso migliorare ancora. Segnare di più? Per me, non è importante. Il focus per me è giocare sempre meglio, gol e assist verranno di conseguenza. Il Verona mi ha dato la possibilità di giocare con frequenza e aiutato a ricevere la prima convocazione nella nazionale maggiore. Il Mondiale è l’obiettivo, il sogno. Per arrivarci devo finire bene la stagione e partire meglio nella prossima. Magari segnando ancora all’Inter”.

Foto: Twitter Verona