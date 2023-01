Ilic si presenta: “Non era facile, è stato fatto un bel lavoro e sono qui. Juric ha sempre creduto in me”

Ivan Ilic è un nuovo giocatore del Torino. Dopo l’ufficialità, il centrocampista ha rilasciato le sue prime parole da calciatore granata a Torino Channel: “Sono contento, il Toro è un grande club. Sono venuto qui con il sorriso. Prima era difficile, ma è stato fatto un bel lavoro e sono qui. Dico grazie a tutti, mi hanno aiutato in questa possibilità. Sono giovane, ma qui posso crescere ancora. Conosco il mister, è stato il mio primo qui in Italia: mi ha aiutato tanto, avevo 19 anni e lui ha sempre creduto in me. Sono contento. Ci sono tanti compagni della nazionale, ho questa opportunità di giocare con loro”.

Poi ha proseguito parlando dell’esperienza al Mondiale in Qatar e del numero di maglia che indosserà in questa nuova avventura: “Qatar? Sono state tre settimane belle, un’esperienza incredibile. Ogni bambino ha il sogno di giocare il mondiale con la propria nazionale. Numero? Ho scelto l’8: era libero. Per me non è importante il numero, non gioca. Mi piace passare il tempo in famiglia, è una cosa importante. Ho tante passioni come fare altri sport e giocare alla playstation. Ci vediamo presto allo stadio, sempre forza Toro”.

Foto: sito ufficiale Torino