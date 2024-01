Ilic si presenta al Bologna: “Serie A campionato difficile, ho scelto questa squadra per crescere”

Giorno di presentazione per Mihajlo Ilic a Bologna, difensore serbo classe 2003, che ha risposto ai cronisti presenti in sala stampa, accompagnato dal direttore sportivo Giovanni Sartori. Ecco le sue prime parole: “Grazie per il benvenuto, so che il Bologna è un grande club con una grande tradizione, mi hanno detto di una bellissima città. Ho scelto Bologna perché per me è la migliore possibilità per me per crescere, ci sono tanti giovani qui. La Serie A è un campionato difficile ma sono qui per mettermi alla prova. Ho giocato anche come centrocampista difensivo nelle giovanili del Partizan, poi in prima squadra ho giocato come difensore. La mia migliore abilità è quella di leggere bene il gioco e sono un discreto saltatore. Thiago Motta è un grande allenatore potrebbe diventare uno dei migliori al mondo, ho parlato con lui, voglio lavorare duramente come mi ha detto. Il mio idolo è Sergio Ramos, perché è un grande combattente, uno dei migliori difensori al mondo in questo calcio moderno”.

Foto: Instagram Bologna FC