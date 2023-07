Ilic: “Possiamo fare meglio dell’anno scorso. Juric? Mi chiede di essere più cattivo”

Direttamente dal ritiro granata di Pinzolo, il centrocampista del Torino, Ivan Ilic, ha così parlato in vista della prossima stagione, partendo dalle richieste del tecnico Ivan Juric: “Faccio ciò che il mister mi chiedeva già l’anno scorso. Ma vogliamo fare meglio rispetto all’anno scorso, possiamo migliorare. Dove? In campo e fuori, l’amicizia è la cosa più importante: se siamo amici fuori dal campo, lo saremo anche in campo e faremo anche partite bellissime. Questo è importante. Juric? Mi dice che devo essere più cattivo, che devo avere la gamba forte. È fondamentale per crescere ancora, ma sono giovane e sono qui per imparare”.

Foto: Instagram Torino