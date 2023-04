Ilic: “Juric vive di calcio, vuole che i suoi calciatori crescano sempre”

Ivan Ilic si è confessato ai canali tv del Torino dopo questi primi mesi in maglia granata, parlando del rapporto con la città e con l’allenatore: “Mi piace molto, vivo proprio in centro. La mia fidanzata sta in Serbia, non viene a trovarmi perché ha i suoi lavori e i suoi studi. La mia famiglia ogni tanto viene, mia mamma è qui in questi giorni e mi cucina di tutto. Si mangia bene. Quello che prepara lei, è tutto buono. Rimarrà ancora per tre settimane, poi arriverà anche mio padre. Mi piace tutto, dalla città ai tifosi allo stadio. Fa effetto allenarsi in mezzo alla città, a Verona bisognava fare un po’ di strada: quando è tutto in città diventa più facile ed è meglio”.

Su Juric: “E’ una persona che vive il calcio, si vede tutti i giorni. Ci vuole tutto per lui, vuole che cresciamo e vuole il meglio per noi calciatori. Si vuole sempre un mister che ti aiuti, un calciatore spera di avere fiducia nel tecnico e di imparare cose nuove e crescere”.

Foto: Instagram Torino