Ilic al Bologna ora è ufficiale: il comunicato

Il Bologna ha ufficializzato l’arrivo del difensore Ilic. Questo il comunicato del club: “Il Bologna Fc 1909 comunica di avere acquisito dal FK Partizan il diritto alle prestazioni sportive del difensore Mihajlo Ilic a titolo definitivo. Quinto calciatore serbo della storia del Club, è un difensore centrale longilineo di piede destro classe 2003, fra i più interessanti talenti dell’area slava. Con personalità e senso della posizione, cerca spesso l’anticipo e l’uscita in avanti, è bravo nelle letture e possiede un interessante calcio lungo: ha sempre frequentato le Nazionali giovanili e nello scorso ottobre ha ricevuto la prima convocazione dalla Serbia maggiore, mentre nel frattempo si è distinto per un’importante prima parte di stagione al Partizan, in campo da centrale della linea a 4 in 18 giornate su 19, sempre per intero. A novembre ha realizzato anche la prima rete fra i professionisti, al Cukaricki in campionato, mentre ha collezionato 4 presenze nei turni preliminari di Conference League”.

Foto:sito Bologna