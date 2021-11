IHLAS BEBOU, L’ASSO NELLA MANICA DELL’HOFFENHEIM

Nella giornata di ieri l’Hoffenheim ha travolto in trasferta 6-3 il Greuther Fürth nel match valido per le 13esima giornata di Bundesliga. Protagonista della gara è stato Ihlas Bebou, autore di una tripletta. Classe 1994 nato a Sokodè (Togo), ma con la cittadinanza tedesca, Bebou è un attaccante cresciuto calcisticamente tra le fila del Garather SV dove ha iniziato nel 2004 la sua carriera per poi passare sempre nella sua giovane formazione al VfB 03 Hilden. Nel 2011 si trasferisce al Fortuna Dusseldorf dove fa diversi step che lo portano dalle giovanili a fare il grande salto in prima squadra nel 2015 dove totalizza 70 presenze e 11 gol in tre anni. Dopo aver rifiutato il rinnovo di contratto con il Fortuna (in scadenza l’anno successivo), l’ultimo giorno di mercato della sessione estiva del 2017 si trasferisce per 5 milioni all’Hannover. La sua esperienza con il club (42 presenze e otto reti) lo portano a firmare nel 2019 un contratto di tre anni con l’Hoffenheim. In questa stagione Bebou, complice la tripletta di ieri, ha realizzato 5 reti in 9 partite, con la squadra attualmente in zona Europa League e in piena lotta per un posto Champions.

FOTO: Instagram Bebou