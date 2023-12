ILENIKHENA, IL PIU’ GIOVANE MARCATORE DELLA CHAMPIONS

Ci sono record che quando vengono riscritti resteranno lì, per sempre, nella storia, nella leggenda del calcio o di qualsiasi sport. Uno di questi è quello scritto una settimana fa da George Ilenikhena, classe 2006, attaccante dell‘Anversa. Il suo gol vittoria, contro il Barcellona, è stato segnato dal più giovane marcatore della storia della Champions League. 17 anni, 3 mesi e 27 giorni. Un primato rubato a Zayre-Emery, che lo aveva acquisito giusto mezz’ora prima segnando al Borussia Dortmund. Ok, se nella storia della coppa, il record potrà essere superato, nella fase a gironi, visto il nuovo format della Champions, resterà tale.

Si tratta dell’ottavo gol in stagione, dopo i 7 nel campionato belga al primo anno tra i professionisi.

Nigeriano, nato a Lagos nel 2006, a 3 anni con i suoi genitori lascia la Nigeria per trasferirsi in Francia. Muove i primi passi nella scuola calcio della squadra locale di Anthonym alle porte di Parigi. Ci mette poco ad attirare l’interesse dei club professionistici francesi. Il più veloce ad assicurarselo è l’Amiens, che lo tessera all’età di 15 anni nel 2022.

Esordisce in prima squadra il 19 novembre 2022 e qualche mese più tardi, trova anche il primo gol, in un match contro il Bordeaux. Una rete che lo fa diventare il più giovane marcatore di sempre della Ligue 2.

La scorsa estate passa all’Anversa, che lo paga 6 milioni all’Amiens. L’idea è di farlo crescere nelle giovanili, ma le sue qualità sono straordinarie e viene convocato spesso in prima squadra. Ilenikhena parte come riserva della punta titolare Janssen. Nonostante ciò, riesce a trovare minuti e, ovviamente, gol. Di media segna un gol ogni 60 minuti, come detto, sono 7 in campioanto per lui. All’età di 17 anni, è già uno dei prospetti più importanti in Europa.

In passato avevano provato interesse anche Juve e Inter, poi nulla di fatto.

Ilenikhena è senza dubbio un profilo molto interessante per gli anni a venire. Forte fisicamente e piuttosto alto nonostante i 16 anni di età (è già 1 metro e 85), è un giocatore che fa della rapidità il suo piatto forte. Tipico attaccante francese delle ultime generazioni, non è un centravanti puro, ma può garantire goal grazie agli inserimenti dietro la linea difensiva. In campo aperto ed in profondità dà l’impressione di poter essere devastante e, nonostante debba ancora maturare molto tatticamente, mostra già sprazzi di doti da veterano. Ricorda per alcune movenze il connazionale Osimhen.

Dimostra grande personalità anche sotto porta, cercando sempre lo spiraglio per la conclusione. Sicuramente un prospetto interessante e che presto potrebbe essere pronto anche un top club europeo. Per ora, il Barcellona ha avuto modo di vedere le sue qualità da vicino, ma presto ne sentiremo parlare con costanza. Foto: Instagram personale