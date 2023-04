Il Wrexham chiama Bale: “Vieni qui per un’ultima stagione magica”

Il Wrexham è una squadra neopromossa in League Two inglese e tra le tante persone a congratularsi di questo traguardo c’è anche il nome di Gareth Bale. A rispondere a questi complimenti ci ha pensato Rob McElhenney, comproprietario del Wrexham ha risposto così all’oramai ex calciatore gallese: “Ehi, facciamo una partita a golf, dove non passerò assolutamente 4 ore a cercare di convincerti a non ritirarti per un’ultima magica stagione“. La risposta di Bale non è mancata: “Dipende da quale campo”.

Foto: Dal profilo Instagram del giocatore