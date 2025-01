Il Wolfsburg cerca terzini: idea dal Brentford

Continua la grande ricerca di rinforzi del Wolfsburg in questa sessione di calciomercato. La compagine tedesca, infatti, ha bisogno di forze fresce per dare continuità ad una stagione che la vede al settimo posto in classifica. Un percorso, dunque, che sta dando grandi soddisfazioni ai biancoverdi che si trovano a soli 4 punti di distanza dalla zona Champions League, ovvero dallo Stoccarda. Proprio per questo motivo il club, secondo quanto riportato da Marca, starebbe cercando di ingaggiare Mads Roerslev dal Brentford. Parliamo di un giocatore in grado di ricoprire tutti i ruoli della fascia destra, a partire dal terzino fino ad arrivare all’ala d’attacco. In questa annata il calciatore danese ha collezionato 2 assist in 19 gare di Premier League e potrebbe essere lui il prescelto dal Wolfsburg. I due club avrebbero concordato per un affare basato su un prestito iniziale, con un opzione di 6,5 milioni di euro per l’acquisto definitivo.

FOTO: X Wolfsburg