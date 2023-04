Il Viminale ha deciso: Roma-Feyenoord vietata ai tifosi olandesi

Era nell’aria, ora c’è anche la decisione del Viminale. Roma–Feyenoord, valevole per il ritorno dei quarti di finale di Europa League e in programma giovedì 20 aprile, sarà vietata ai tifosi olandesi e non saranno messi in vendita i biglietti. Tutto questo nel ricordo di quanto accade nel 2015 quando gli stessi ultras danneggiarono pesantemente la fontana della Barcaccia a piazza Navona. Ma resta altissimo l’allarme per il pericolo che la frangia violenta del Feyenoord possa sbarcare egualmente a Roma, sulla scia di quanto accaduto con i sostenitori dell’Eintracht che si erano trovati nella stessa situazione a Napoli per il ritorno di Champions.

Foto: Twitter Roma