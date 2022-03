Il Villarreal perde Moreno: stagione finita per l’esterno

Brutte notizie per il Villarreal, che contro l’Osasuna ha perso una delle pedine titolari per la rimanente parte della stagione in corso. Si tratta di Alberto Moreno, titolare nella gara di andata degli ottavi di finale di Champions League contro la Juventus: il laterale mancino si è procurato un brutto infortunio al ginocchio destro ed è destinato all’intervento chirurgico, che lo farà rientrare non prima dell’autunno. Nel bollettino del dottor Ramon Cugar è riportata la notizia della rottura del legamento crociato anteriore.

Foto: Twitter Alberto Moreno