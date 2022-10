Il Villarreal dopo il rosso a Baena: “Questa maglia vale più di un milione di espulsioni”

Infuria la polemica il giorno dopo la vittoria del Villarreal sull’Almeria per 2-1, ma stavolta non ci sono episodi dubbi da commentare o gol/no gol da analizzare. La questione, infatti, riguarda il giocatore del Sottomarino Giallo, Alex Baena, che dopo aver segnato esulta togliendosi la maglia e mostrando quella indossata sotto per ricordare la scomparsa, avvenuta giovedì, di José Maria Llaneza ex vicepresidente del club spagnolo, a causa di una leucemia. L’arbitro Ricardo De Burgos Bengoetxea, da regolamento, ha estratto il giallo e il conseguente rosso, perché il giocatore era già stato ammonito. Un gesto che ha scatenato la rabbia dello stadio, dei compagni e di tutto lo staff tecnico, mentre il club ha voluto riassumere così la vicenda sulla sua pagina Twitter: “Questa maglia vale un milione di espulsioni”.

Foto: twitter Villarreal