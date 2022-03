Il video messaggio di Shevchenko a San Siro: “La pace non ha confini, fermiamo insieme questa guerra”

Andriy Shevchenko, ex bandiera del Milan, ha inviato un video messaggio prima del derby di Coppa Italia, chiedendo aiuto per la guerra e il sostegno per il popolo ucraino.

Queste le sue parole nel video messaggio: “Cari amici italiani, da San Siro vi chiedo di far sentire il vostro sostegno per la pace in Ucraina. Il popolo ucraino vuole la pace, perché la pace non ha confini, perché ciò che ci unisce deve essere più forte di ciò che ci divide. Fermiamo insieme questa guerra. Un abbraccio a tutti”.

Foto: Twitter Euro 2020