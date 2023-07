Il vicepresidente del Galatasaray: “Siamo in trattativa per il ritorno di Rashica”

Il vicedirettore del club turco, Erden Timur, ha dichiarato che si sta lavorando per riportare Milot Rashica a Istanbul: “Siamo in trattativa per il suo ritorno, vogliamo che faccia parte della squadra e anche lui vuole tornare. Troveremo un punto d’incontro”. 27 anni, il kosovaro è attualmente al Norwich, titolare del suo cartellino. Nella passata stagione Rashica ha raccolto 30 presenze, segnando 6 reti.

Foto: Twitter Galatasaray