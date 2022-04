Il vicepresidente del Barcellona: “Haaland? Non faremo operazioni sconsiderate”

Rafael Yuste, vicepresidente del Barcellona, ha esternato alcune considerazioni nel corso della presentazione dell’evento “Barça Academy World“. Citato Haaland, uno dei profili ritenuti in orbita blaugrana: “Stiamo lavorando per tornare al top ma non faremo nessuna operazione sconsiderata. Dembélé? È molto contento e noi vogliamo che resti. La trattativa è in corso, vedremo come andrà a finire“.

Foto: Twitter Borussia Dortmund