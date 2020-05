Il vice presidente del Newell’s è sicuro: “Se Messi lascia il Barça, torna da noi”

Il vice-presidente del Newell’s Old Boys ha le idee chiare sul futuro di Lionel Messi: “Se dovesse decidere di lasciare il Barcellona, giocherà nel Newell’s”. Così, si è espresso Cristian D’Amico, numero due del club argentino che ha fatto esordire Messi: “Non dipende soltanto da noi. Potrebbe aiutarci anche la AFA, Tapia è suo amico. Io non l’ho mai contattato, cerco di non disturbarlo.”

Foto: Diario Olé