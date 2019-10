Il vice presidente del Flamengo conferma: “Riscatto di Gabigol? Contatti avviati”

Dopo le indiscrezioni dei giorni scorsi, ora arrivano conferme: il Flamengo è sempre più vicino al riscatto di Gabigol dall’Inter. Ad annunciarlo è il vice presidente del club brasiliano, Marcos Braz, intervenuto così ai microfoni di Lance: “I contatti per la sua permanenza sono partiti. Abbiamo cominciato a trattare con i suoi agenti, credo che non ci saranno problemi se vuole restare. Il Flamengo farà una proposta forte e soddisfacente, faremo ogni sforzo possibile per tenerlo”.

Foto: Twitter personale Gabigol