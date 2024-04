Il vice presidente del Barcellona: “Non ho mai avuto dubbi sulla permanenza di Xavi”

Intervenuto ai microfoni di As, Rafa Yuste, il vicepresidente del Barcellona, ha così confermato la decisione di Xavi di restare sulla panchina blaugrana per la stagione 2024-25: “Xavi ci ha trasmesso un entusiasmo traboccante. Vogliamo fare di nuovo la storia e la faremo. E Xavi e la sua squadra faranno di tutto per migliorare. Abbiamo avuto un incontro amichevole. Non ho mai avuto dubbi sul fatto che Xavi avrebbe continuato. Deco è al cento per cento con l’allenatore e la brutta stagione è una questione di come guardi la. Non abbiamo vinto nessun titolo, ma sono contento dell’entusiasmo che abbiamo risvegliato”.

Foto: Instagram Barcellona