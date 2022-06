Il vice di Mourinho: “Ero convinto che avremmo vinto la Conference, sensazione identica a Inter-Bayern del 2010”

Salvatore Foti, allenatore in seconda alla Roma di José Mourinho, ha parlato ai microfoni de “Il Secolo XIX“: “Devi viverlo tutti i giorni per capire ma non è un caso se ha vinto tanti trofei non banali in posti in cui non si è abituati a vincere. È inimitabile, al di là delle competenze calcistiche ha un carisma innato, un’energia che crea una chimica unica per cui tutti vanno nella stessa direzione. A Tirana ero teso ma convinto che in qualche modo avremmo vinto, l’identica sensazione provata davanti alla tv prima di Inter-Bayern di Champions nel 2010“.

Foto: Twitter Roma