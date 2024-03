Baroni: “Milan? Ho stima di Pioli, è il loro miglior momento. Dovremo fare una buona partita e forse non sarà comunque abbastanza”

Marco Baroni, tecnico dell’Hellas Verona, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match del Bentegodi con il Milan. Le sue parole:

Come si ferma il Milan?

“Quando giochi contro queste squadre è sempre difficile, è il loro miglior momento, ho stima nell’allenatore ma dobbiamo guardare in casa nostra, noi dobbiamo centrare la nostra miglior partita e forse non sarà comunque abbastanza, dobbiamo andare a duemila all’ora.”

Marcatura a uomo su Leao (se giocherà)?

“Abbiamo grande rispetto, ci sono campioni che possono decidere le partite con una giocata ma non si difende individualmente, si difende di squadra, si gioca di unione e di squadra in queste partite.”

Folorunsho in nazionale?

“Con i ragazzi ne abbiamo parlato, noi affrontiamo ogni allenamento e partita come se non ci fosse un domani, lui si è creato questa chiamata con il lavoro, tutto ciò che gli atleti si guadagnano lo fanno con il presente, siamo contenti come squadra e anche società ma ora pensiamo solo a domani.”

Il Verona sta vivendo il miglior momento della stagione?

“Può darsi ma ora serve solo intensificare, stare sul pezzo e non mollare di un millimetro.”

Assenti?

“Tutti a disposizione a parte Cruz e Henry che ha svolto in settimana un lavoro differenziato per via della squalifica.”

Foto: Twitter Hellas Verona