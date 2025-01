Il Verona resiste in dieci grazie a super Montipò: 0-0 con l’Udinese al Bentegodi

Parità al Bentegodi tra Verona e Udinese: 0-0. Dopo una prima frazione di gioco con poche occasioni, la ripresa si apre con un altro piglio per entrambe le squadre. Il Verona ci prova con Tengstendt, l’Udinese sfiora il vantaggio con un gran tiro al volo di Lovric ma Montipò risponde presente. L’episodio della svolta, però, arriva al 72′ con Serdar che viene espulso per doppia ammonizione, lasciando così i padroni di casa in inferiorità numerica per il finale di gara. All’87’ si supera Montipò che compie un vero e proprio miracolo sulla gran botta dal limite dell’area di Atta, riuseendo a deviare il pallone di quanto basta per farlo sbattere sulla traversa. L’Udinese prova il forcing finale, ma il Verona si difende con ordine e porta a casa un punto. Termina così 0-0 al Bentegodi.

Foto: Instagram Udinese