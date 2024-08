Il Verona perde Serdar per infortunio. La nota

Una delle poche note stonate dello storico successo del Verona contro il Napoli per 3 a 0, è stata l’abbandono del campo del centrocampista Suat Serdar al ventesimo minuto, causa infortunio. In giornata è giunto il comunicato ufficiale del club sulle condizioni del giocatore tedesco, che probabilmente resterà lontano dai campi da gioco per alcune settimane.

La nota del Verona: “Hellas Verona FC comunica che il calciatore Suat Serdar, durante il match giocato contro il Napoli – 1a giornata di Serie A Enilive 2024/25 – ha subito una lesione di media entità del bicipite femorale sinistro. I tempi di guarigione saranno quantificabili in base all’evoluzione del quadro clinico”.

Foto: sito Verona