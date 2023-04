Il Verona lancia chiari segnali verso la salvezza: Bologna battuto 2-1 con la doppietta dell’ex Verdi. Agganciato lo Spezia

Segnale pesantissimo del Verona in chiave salvezza. L’Hellas batte 2-1 il Bologna, una delle squadre più in forma del momento, e si rilancia con veemenza verso la lotta per la salvezza. Un 2-1 sugellato da un gol per tempo del grande ex della gara, Simone Verdi, che prima sblocca la gara su rigore e poi la chiude nella ripresa di testa. Inutile il gol per gli ospiti di Dominguez al 94′.

Un successo pesantissimo, come dicevamo, che permette al Verona di agganciare lo Spezia a 26 punti, al quart’ultimo posto, e di portarsi a -2 dal Lecce e a -4 dalla Salernitana, che rientra in gioco per salvarsi.

Il Bologna resta a 44 e vede interrompersi una striscia di 5 rosultati utili di fila.

Foto: Instagram Verona