Il vero Genoa con Gila: è bastato non seguire più Spors su Blessin

Il Genoa ha un grande organico, una tifoseria straordinaria, un budget enorme (Matturro e Criscito le ultime operazioni) e sta risalendo la classifica com’era normale che fosse. La svolta Gilardino, che vi abbiamo anticipato in tempi non sospetti nel mare magnum di tanti nomi alcuni improbabili, non era ad interim come qualcuno aveva sostenuto. Sarebbe bastato avere un minimo di rispetto verso l’uomo prima che verso l’allenatore, sarebbe bastato lasciarlo lavorare. In realtà il Genoa ha perso tempo: seguendo la linea Spors che ha avallato Blessin per difendere una sua scelta (sbagliata), ha regalato qualche partita e sperperato troppi punti. Quando la proprietà ha scaricato la teoria Spors, scegliendo un allenatore in grado di dare ordine, equilibrio e logica, i risultati sono arrivati nel rispetto di un organico di assoluto spessore. Il resto è aria fritta.

Foto: Twitter Genoa