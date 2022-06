Il Venezia scrive al Nottingham: “Godetevi tutto, ci saranno giorni duri”

A Nottingham si respira un’euforia travolgente dopo il ritorno in Premier League dello storico Nottingham Forest. Il Venezia, appena retrocesso in Serie B dopo una promozione storica, ha scritto al club inglese per dare un consiglio in vista della prossima stagione: “È bello vedere l’euforia del Nottingham Forest; sembra simile alla nostra situazione la scorsa estate, due decenni di lavoro. Consiglio amichevole: ci saranno giorni difficili. È facile che l’emozione cruda prenda il sopravvento e improvvisamente la prospettiva si perde. Non illudete voi stessi: godetevi tutto”

Pretty cool to see the excitement at Nottingham Forest; feels similar to our situation last summer, two decades in the making.

Friendly advice: There’ll be rough days. It’s easy for raw emotion to take over and suddenly perspective gets lost. Don’t cheat yourself — savor it all.

— Venezia FC (@VeneziaFC_EN) June 26, 2022